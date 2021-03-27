В Госдуме ответили на угрозы Киева выдворить россиян из Крыма

Украинскому министру Алексею Резникову, пригрозившему выдворить россиян из Крыма, после таких слов следует беспокоиться не за судьбу полуострова, а за свою карьеру, считает глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Его слова приводит РИА «Новости».

«Граждане Украины в один момент «очнутся» и поймут, что происходит у них в стране, и выгонят всех подобных министров», – выразил уверенность депутат.

Калашников также подчеркнул, что Крым является неотъемлемой частью России, и призвал не беспокоиться за судьбу полуострова.

Ранее Резников заявил, что после «возвращения» Крыма в состав Украины Киев выдворит с территории полуострова россиян, переехавших с материковой части страны. По его словам, Россия якобы «завезла» в Крым 500 тыс. россиян с целью «размыть» местное население.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.