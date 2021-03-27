В ЛНР предсказали присоединение Донбасса к России

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Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник на заседании... Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник на заседании...
Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник на заседании...
РИА Новости

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что Донбасс присоединится к России, «когда наступит время». Об этом пишет РИА «Новости».

«Мы движемся в правильном направлении… У меня нет сомнений, что Донбасс станет частью великой России, когда наступит время, и нас, конечно, ждет великое будущее», — сказал Пасечник.

По его словам, за это будущее нужно бороться.

«Мы продолжим отстаивать наши интересы!» — заключил глава ЛНР.

Он подчеркнул, что еще в 2014 году республики Донбасса самостоятельно решили взять курс на интеграцию с Россией. Как заявил Пасечник, Москва постоянно оказывает помощь, без которой территории не выжили бы.

Ранее в ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками села Веселое.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.