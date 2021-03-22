Разговор Путина с Байденом в понедельник не планируется

У президента России Владимира Путина в понедельник не запланирован разговор с американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, сегодня нет такого в планах. Собственно, насколько я понимаю, не было готовности американской стороны», — сказал представитель Кремля.

Ранее Путин предложил Байдену организовать дискуссию в прямом эфире 22 марта. Это произошло после того, как глава США заявил, что Путин «заплатит» за якобы произошедшее вмешательство в американскую президентскую избирательную кампанию 2020 года.

Позднее пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что Белый дом пока не принял предложение об организации в прямом эфире возможной беседы Путина и Байдена, поскольку второй будет в ближайшее время «довольно занят» в Джорджии. Сам президент США не исключил, что «на каком-то этапе» вновь переговорит с Путиным.