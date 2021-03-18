Путин ответил Байдену

Президент России Владимир Путин ответил на слова президента США Джо Байдена.

Он отметил, что, когда мы оцениваем других людей и народы, — это как смотреть в зеркало, перекладывая на других свои проблемы.

«В детстве, когда мы во дворе спорили друг с другом, мы говорили: кто как обзывается, тот так и называется», — сказал Путин.

Также Путин рассказал, как бы он лично ответил Байдену.

«Мы действительно, как он сказал, лично знакомы. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы!» — ответил Путин.

Глава государства подчеркнул, что «без шуток» желает американскому коллеге здоровья.

В интервью ABC News 17 марта президент США Джо Байден пригрозил, что российский лидер Владимир Путин «заплатит» за якобы произошедшее вмешательство в выборы США 2020 года. Также глава Соединенных Штатов допустил личные оскорбления в адрес российского коллеги. В том числе ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина убийцей.

В связи с произошедшим посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 20 марта отправится в Москву для консультации.