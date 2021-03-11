В Совфеде прокомментировали слова об ответственности России за конфликт в Донбассе

Восприятие конфликта на Донбассе через призму России — главное заблуждение в «замутненном» сознании «подавляющего большинства современных украинских политиков». Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, пишет РБК.

«На самом деле ситуация на юго-востоке — следствие собственных ошибок украинских политиков и их ошибочного восприятия себя, своей страны и своего народа», — заявил Косачев.

По его словам, Украина пытается принудительно создать моноэтническое образование в многонациональной стране. Косачев подчеркнул, что Киев не признает, что происходящее на Донбассе — внутренний конфликт, который не имеет ничего общего с Россией.

Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/604a3bf09a7947c525542259?from=newsfeed

Ранее Украина оценила вероятность вхождения Донбасса в состав России.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года.

Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.