Путин: некоторые страны пытаются ограничить РФ «только за то, что она существует»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что некоторые западные страны вводят ограничения против России «только за то, что она существует». Об этом пишет ТАСС.

«Самое главное в нашей реакции на политически мотивированные ограничения в экономике, кстати говоря, только за то, что мы существуем, и за то, что проявляем способность защищать свои национальные интересы, ведь ничего другого здесь на самом деле нет, это даже не импортозамещение», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что введение санкций создало конкурентные условия для бизнеса внутри страны.

Ранее Путин сравнил экономические последствия от года пандемии со Второй мировой войной.