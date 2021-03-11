Путин: некоторые страны пытаются ограничить РФ «только за то, что она существует»
Карина Казанцева
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что некоторые западные страны вводят ограничения против России «только за то, что она существует». Об этом пишет ТАСС.
«Самое главное в нашей реакции на политически мотивированные ограничения в экономике, кстати говоря, только за то, что мы существуем, и за то, что проявляем способность защищать свои национальные интересы, ведь ничего другого здесь на самом деле нет, это даже не импортозамещение», — сказал Путин.
Президент подчеркнул, что введение санкций создало конкурентные условия для бизнеса внутри страны.
Ранее Путин сравнил экономические последствия от года пандемии со Второй мировой войной.
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