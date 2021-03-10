Песков заявил о переносе послания президента Федеральному собранию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дата обращения главы государства Владимира Путина к Федеральному собранию на данный момент неизвестна.

По словам Пескова, выступление президента сдвигается. На данный момент не определены примерные сроки проведения обращения.

«Сдвигается, как вы видите, вправо, но точной даты не могу назвать», — отметил пресс-секретарь.

Ранее Песков прокомментировал сообщения о недоступности сайта Кремля.