Песков заявил о сдвигающейся дате послания Путина Федеральному собранию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дата послания Владимира Путина Федеральному собранию все еще не определена.

По его словам, пока не определены даже ориентировочные сроки послания.

«Ориентировочно тоже пока нет, сдвигается дата, как вы видите, сдвигается вправо. Но точную дату пока вам не могу назвать», — отметил Песков.

В 2020 году Путин обращался с посланием к Федеральному собранию 15 января.