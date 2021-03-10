Премьер Армении заявил об отставке главы Генштаба республики
Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что глава Генштаба ВС Оник Гаспарян освобожден от должности, так как президент республики Армен Саркисян не подписал проект указа, представленный главой кабмина по этому вопросу, и не обратился в Конституционный суд в установленные законодательством сроки. Заявление Пашиняна опубликовано на сайте правительства Армении.
«С 10 марта 2021 года начальник Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян считается освобожденным от занимаемой должности», — говорится в сообщении.
Это объясняется тем, что глава государства не подписал представленный премьером проект и не обратился в Конституционный суд в сроки, установленные законом «О воинской службе и статусе военнослужащего».
Ранее сообщалось, что президент Армении провел встречу с главой Генштаба.
25 февраля вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации». После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении. В тот же день Пашинян выступил на митинге с обращением к военным и приказал им заниматься своим делом. 27 февраля президент Армении Армен Саркисян решил не отправлять в отставку главу Генштаба ВС. Однако Пашинян повторно направил предложение по увольнению начальника Генштаба.