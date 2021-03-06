Госсекретарь США созвонился с Пашиняном

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с армянским премьер-министром Николом Пашиняном, заверив коллегу в поддержке демократических процессов в Армении. Об этом сообщается на сайте американского Госдепаратмента.

«Секретарь подчеркнул важность уважения к верховенству закона и демократическим институтам и выразил нашу неизменную поддержку развитию демократических процессов и институтов в Армении», — указано в сообщении.

Кроме того, Блинкен «приветствовал усилия по достижению прочного политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта».

Ранее Госдеп США призвал все стороны конфликта в Армении не обострять ситуацию.

Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».

После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении, который потребовал отставки правительства. Однако, как уточняется, заявление об увольнении начальника Генштаба пока не подписал президент Армении Армен Саркисян.