Саркози сможет отбыть тюремный срок дома

Экс-президента Франции Николя Саркози, который был признан виновным в коррупции и торговле влиянием, не отправят в тюрьму, передает BFMTV.

Как сообщает телеканал, один год реального срока, который получил бывший глава государства, он сможет отбыть дома, находясь под электронным наблюдением.

Отмечается, что эти условия определит судья по вопросам свободы и содержания под стражей.

Ранее стало известно, что Парижский суд приговорил Саркози к трем годам тюремного заключения, два из которых условно, то есть фактически ему грозит один год заключения. В настоящее время решение суда пока не вступило в силу.