Песков оценил возможность встречи Путина с Байденом

Россия готова к контактам с США на том уровне, который устроит американскую сторону, однако не видит ответной реакции, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможной встрече президента России Владимира Путина с главой США Джо Байденом.

«Президент Путин неоднократно говорил о динамичном развитии наших отношений настолько, насколько будет готова американская сторона. Но мы пока не видим одинакового желания. Не все страны пока имеют аналогичную политическую волю», – сказал Песков.

Ранее Финляндия предложила предоставить площадку для первой встречи Байдена и Путина. При этом в ходе первого телефонного разговора главы государств не обсуждали возможность личной встречи.