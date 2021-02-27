В США пообещали новые антироссийские санкции «в течение недель»
Максимс Краюшкинс
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США «в течение недель» готовятся ввести новые антироссийские санкции, заявила представитель Белого дома Джен Псаки. Об этом сообщает РИА «Новости».
«В течение недель, не месяцев», — сказала Псаки в ответ на вопрос о том, когда ожидаются новые ограничительные меры в отношении РФ.
Как заявил ранее глава американского еврокомандования Тод Уолтерс, антироссийские санкции не отменяют угрозы, которую Россия представляет для США. Он отметил, что Москва предпринимает «злонамеренные действия» и пытается «разделять и ослаблять» союзников США. Уолтерс также обвинил РФ в милитаризации Арктики.
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