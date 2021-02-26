Песков не стал оценивать ситуацию с дипломатами, вернувшимися из КНДР на дрезине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал давать оценку ситуации с российскими дипломатами, которым пришлось толкать дрезину, чтобы добраться до границы КНДР и вернуться на родину.

Он отметил, что дипломатическая служба, несмотря на внешнюю элегантность, на самом деле терниста и сложна.

На просьбу прокомментировать возвращение дипломатов, Песков добавил, что оценку лучше запрашивать у МИД.

«Но, послушайте, дипломатическая служба очень терниста, она очень сложна. Она кажется такой симпатичной очень и элегантной, а на самом деле это очень сложная, суровая и напряженная служба. Бывают, наверное, и такие моменты»,— сказал Песков.

Ранее стало известно, что российские дипломаты, которым пришлось вручную толкать железнодорожную дрезину, чтобы добраться до российской границы из КНДР, прибыли в Москву.