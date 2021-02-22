Кремль опровергает присутствие Медведева на обеде Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о том, что глава Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев якобы присоединится к обеду, который в Сочи проведут лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет, это не так», — сказал Песков.

Ранее о том, что Медведев присоединится к обеду Путина и Лукашенко сообщал Telegram-канал «Пул первого».