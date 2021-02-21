Кремль: Россия будет и дальше помогать Сирии

Россия помогала и будет помогать Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Об этом он заявил, комментируя публикацию в СМИ о возможности поставок российской вакцины в Сирию.

«Россия помогает и будет дальше помогать Сирии», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в Москве проведет переговоры с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.