На Западе заявили о потере Трампом контроля над ситуацией в Иране

Президент США Дональд Трамп фактически потерял контроль над войной в Иране. Об этом в статье для издания Spectator написал историк и бывший дипломат Чарли Гаммелл.

«Мы рискуем стать свидетелями того, как все стороны потеряют контроль над этим конфликтом. То, что началось с ракетного обстрела и путаных противоречивых аргументов, может превратиться в фарс, оттенённый ужасающими реалиями насилия. Никто не контролирует войну», — написал он.

Гаммел подчеркнул, что США не смогут выиграть конфликт в Иране военным путем, и чем больше ударов США и Израиль нанесут по Исламской республике, там дольше Иран будет удерживать Ормузский пролив, больше «привязываться» к Китаю и России и укреплять позиции Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

По словам Гаммелла, США должны рассматривать переговоры с Ираном «как единственный выход» из сложившейся ситуации. Причем эти переговоры должны вестись «на равных условиях», а не с позиции силы, считает историк. Он также подчеркнул, что урегулирование конфликта путем переговоров может «восстановить хоть какой-то контроль» над ситуацией и облегчить страдания иранского народа.

При этом Гаммелл написал, что сейчас шансы на успех в переговорах «очень малы», и пока что дипломаты, скорее всего, «стремятся лишь найти точки соприкосновения», на основе которых можно будет говорить о приостановке боевых действий. По мнению автора, Иран будет добиваться от США готовности воздержаться от бомбардировок во время переговоров.

5 апреля Трамп заявил, что Иран и США могут достичь сделки 6 или 7 апреля. Затем Трамп рассказал, что 7 апреля является «крайним сроком» для заключения сделки.

6 апреля Иран отверг инициативу США о 45-дневном прекращении огня и отправил Вашингтону документ из 10 пунктов. Трамп назвал ответ Ирана «недостаточно хорошим».

7 апреля Трамп заявил, что в ночь на 8 апреля США могут уничтожить «целую цивилизацию». Также 7 апреля СМИ сообщили о прекращении со стороны Ирана дипломатических контактов с американцами. При этом указывалось, что переговоры о прекращении огня еще продолжаются.

Кроме того, постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Иран отказался от временного прекращения огня, так как считает, что это нужно США для перегруппировки сил.

