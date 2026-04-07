Юрист назвала курорт, на котором охотятся за женщинами из России

Ura.ru: в Таиланде женщин из РФ увозят в рабство

Мошенники из Юго-Восточной Азии нередко используют для своих махинаций россиянок, которых похищают после привлекательного предложения о работе. Об этом в беседе с Ura.ru рассказала юрист Арина Файрушина.

По ее словам, сами аферисты или их «представители» в России публикуют вакансии с заманчивыми условиями и необходимостью работать в другой стране.

«Набирают моделей, переводчиков, помощников руководителей компаний, требуя от кандидата только одного – знание английского языка», – перечислила юрист.

Как правило, на такие объявления откликаются девушки, которых чаще всего зазывают в Таиланд, реже – в Камбоджу. Россиянок встречают в стране и предлагают проехать в офис, чтобы познакомиться с руководством.

«Затем их вывозят за пределы страны в повстанческие зоны стран Юго-Восточной Азии. Чаще всего используют водные виды транспорта, чтобы незаконно пересечь границу», – рассказала Файрушина.

После этого девушки попадают в рабство. Их заставляют общаться с американцами и европейцами, вовлекая новых знакомых в финансовые проекты. Россиянок и гражданок других стран СНГ, как правило, ценят за хорошее знание английского языка и красивую внешность, которая привлекает будущих «инвесторов».

У пленниц отнимают все устройства для коммуникации и не позволяют покидать территорию специальных лагерей. Файрушина добавила, что случаи вызволения из плена редки.

Ранее Россия и Мьянма обсудили пресечение вербовки россиян в мошеннические кол-центры.