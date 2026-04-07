Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Юрист назвала курорт, на котором охотятся за женщинами из России

Ura.ru: в Таиланде женщин из РФ увозят в рабство
Tanya Keisha/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники из Юго-Восточной Азии нередко используют для своих махинаций россиянок, которых похищают после привлекательного предложения о работе. Об этом в беседе с Ura.ru рассказала юрист Арина Файрушина.

По ее словам, сами аферисты или их «представители» в России публикуют вакансии с заманчивыми условиями и необходимостью работать в другой стране.

«Набирают моделей, переводчиков, помощников руководителей компаний, требуя от кандидата только одного – знание английского языка», – перечислила юрист.

Как правило, на такие объявления откликаются девушки, которых чаще всего зазывают в Таиланд, реже – в Камбоджу. Россиянок встречают в стране и предлагают проехать в офис, чтобы познакомиться с руководством.

«Затем их вывозят за пределы страны в повстанческие зоны стран Юго-Восточной Азии. Чаще всего используют водные виды транспорта, чтобы незаконно пересечь границу», – рассказала Файрушина.

После этого девушки попадают в рабство. Их заставляют общаться с американцами и европейцами, вовлекая новых знакомых в финансовые проекты. Россиянок и гражданок других стран СНГ, как правило, ценят за хорошее знание английского языка и красивую внешность, которая привлекает будущих «инвесторов».

У пленниц отнимают все устройства для коммуникации и не позволяют покидать территорию специальных лагерей. Файрушина добавила, что случаи вызволения из плена редки.

Ранее Россия и Мьянма обсудили пресечение вербовки россиян в мошеннические кол-центры.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!