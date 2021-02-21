Премьер Австралии привился от COVID-19

Австралия начала вакцинацию населения от коронавируса нового типа, одним из первых в стране привился премьер-министр Скотт Моррисон, сообщает Sydney Morning Herald.

Премьер привился вакциной, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, указано в сообщении.

Вакцина Pfizer и BioNTech была одобрена для применения в Австралии в январе текущего года, в феврале австралийский регулятор разрешил использование вакцины от компании AstraZeneca.