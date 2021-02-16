На Украине призвали «выжимать максимум» из переговоров по Донбассу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что потенциал переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе в рамках Трехсторонней контактной группы не исчерпан и из минского переговорного процесса необходимо «выжимать» максимум для Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции, трансляция которой велась в Facebook МИД Украины.

Он назвал минский процесс скорее живым, чем мертвым, а также рассказал о потенциале переговоров.

«Поэтому сейчас необходимо работать в границах минского процесса и выжимать из него максимум возможного для безопасности Украины», — добавил Кулеба.

Днем ранее глава делегации страны в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявлял, что украинская сторона не может договориться с российской по судьбе Донбасса. Он пожаловался на то, что Россия имеет статус посредника в переговорах, а это якобы мешает достичь консенсуса.