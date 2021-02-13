Белый дом подтвердил намерение Байдена закрыть тюрьму в Гуантанамо

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила намерение администрации президента США Джозефа Байдена закрыть спецтюрьму на базе Гуантанамо на Кубе, однако данный вопрос продолжает обсуждаться различными ведомствами. Об этом пишет Politico.

«Это определенно наши цель и намерение. Мы по-прежнему находимся в процессе изучения вопроса, как это должно работать в рамках взаимодействия ведомств... Многие ведомства участвуют в обсуждении данных шагов», — сказала она.

Она отметила, что этот вопрос все еще продолжает обсуждаться различными ведомствами.

Ранее сообщалось, что администрация Байдена начала проверку с целью закрыть спецтюрьму на американской военно-морской базе в кубинском заливе Гуантанамо.

Тюрьма в Гуантанамо была создана как учреждение для содержания особо опасно преступников в январе 2002 года в рамках антитеррористической программы администрации президента США Джорджа Буша-младшего. Впоследствии 44-й президент Соединенных Штатов Барак Обама подписал указ о закрытии учреждения, однако данное решение отменил его преемник Дональд Трамп.