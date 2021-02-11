Республиканцы оценили доказательства обвинения по импичменту Трампу

Ряд сенаторов от Республиканской партии США заявили, что обвинение по делу об импичменте экс-президенту Дональду Трампу не привело достаточно доказательств связи бывшего лидера с беспорядками в Капитолии. Об этом сообщает CNN.

В ходе заседания сената представители обвинения продемонстрировали новые видеозаписи штурма здания конгресса.

Сенатор-республиканец Тед Круз назвал презентацию обвинения «мощной и эмоциональной», однако счел, что она недостаточно связывает Трампа с нападением или доказывает, что бывший президент совершил серьезные преступления.

Другой республиканец, Джеймс Ланкфорд, отметил, что у Трампа было 100 митингов, однако ничего похожего на штурм Капитолия после них не происходило, поэтому «сложно связать вместе» заявления экс-президента и беспорядки.

3 ноября в США прошли президентские выборы, на которых победил демократ Джо Байден. Его предшественник Дональд Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги выборов.

13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте. Сенат США признал процесс конституционным.

Ранее сторона обвинения заявила, сторонники Трампа штурмовали Капитолий с целью убить занимавшего на тот момент пост вице-президента Майка Пенса и спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.