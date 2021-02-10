Макрон в беседе с Путиным отказался сотрудничать по делу Навального

Президент России Владимир Путин предлагал французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь российских специалистов в изучении образцов Алексея Навального. Об этом сообщил РИА «Новости» один из участников встречи главы государства с главными редакторами российских СМИ.

По словам источника, Путин в разговоре с Макроном заявил, что если будет «что-то» обнаружено, то уголовное дело будет заведено «в ту же секунду».

Глава государства предлагал два варианта: или российские специалисты летят в Европу, или западные ученые прибывают в Россию. От такого предложения, по словам Путина, Макрон отказался, отметив, что Москва «не хочет сотрудничать», сказал собеседник агентства.

20 августа 2020 года самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске из-за его плохого самочувствия. Навального доставили в омскую больницу, а позднее перевезли в Германию для лечения. В конце сентября Навальный выписался из больницы и проходил курс реабилитации в ФРГ.

Российская Генпрокуратура направила по данной ситуации первый запрос в Минюст ФРГ еще 27 августа 2020 года. Статс-секретарь МИД Германии Мигель Бергер дважды пообещал российскому послу в Берлине, что запросы российской стороны удовлетворят.

В Генеральной прокуратуре РФ заявили, что в отказе зарубежных коллег отвечать на запросы усматривается прямое намерение скрыть истинные обстоятельства произошедшего.