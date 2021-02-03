Лавров заявил о зашкаливающей истерике Запада из-за ситуации с Навальным

Истерика, начатая западными странами из-за ситуации с Алексеем Навальным, зашкаливает, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его слова приводит ТАСС.

«Истерика, которую мы слышали в связи с судебным процессом по делу Навального, зашкаливает», – отметил министр.

Лавров также подчеркнул, что на Западе происходящие в России события освещаются «специфично и однобоко». При этом он напомнил, что в ряде западных стран полиция гораздо жестче разбирается с демонстрантами, чем в России.

Ранее суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима. Фактически он проведет в колонии около двух лет и восьми месяцев. В Кремле уверены, что решение суда не окажет значительного влияния на внутренние политические процессы в России.

30 декабря 2014 года Замоскворецким судом Навальный был приговорен к 3,5 года условно по делу «Ив Роше» с испытательным сроком в 5 лет, несмотря на то, что в это время он уже был условно осужденным по другому уголовному делу.

В августе 2017 года Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о продлении испытательного срока Навального на 1 год, до 30 декабря 2020 года.

Таким образом, с начала 2015 года и до 8 июля 2019 года Навальный имел сразу два испытательных срока по двум приговорам об условном осуждении по разным уголовным делам. Навальный стал, возможно, единственным человеком в России, у которого было два условных срока одновременно.