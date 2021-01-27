Путин заявил о риске начала «борьбы всех против всех»

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Давосском форуме заявил, что мир рискует столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии и «борьбой всех против всех». Главу государства цитирует пресс-служба Кремля.

Путин выразил надежду, что глобальный «горячий» конфликт на данный момент невозможен. По мнению президента, сегодня он стал бы концом для цивилизации.

Тем не менее, как считает президент, ситуация может развиваться непредсказуемо, и, если ничего не делать, то мир рискует столкнуться с «борьбой всех против всех» и разрушением традиционных ценностей, базовых свобод.

Президент подчеркнул, что общая ответственность заключается в том, чтобы «избежать такой перспективы, похожей на мрачную антиутопию, обеспечить развитие по иной, позитивной, гармоничной и созидательной траектории».

В ходе выступления он также коснулся вопросов глобального экономического развития и пандемии коронавируса.

Давосский форум проходит в онлайн-формате под эгидой Всемирного экономического форума, он продлится до 29 января.