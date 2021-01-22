Путин предложил разрешить некоторым госслужащим работать после 70 лет

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, разрешающий некоторым государственным служащим работать после достижения 70 лет, передает РИА «Новости».

Настоящее законодательство устанавливает, что предельный возраст для пребывания на государственной гражданской службе — 65 лет.

Инициативой предлагается продлить этот возраст до 70 лет для чиновников на посту категории «руководители» высшей группы должностей.

Кроме того, согласно законопроекту, это возрастное ограничение не будет распространяться на госслужащих, назначение и увольнение которых осуществляются президентом.

Ранее Путин внес в Госдуму законопроект, который запрещает государственным, муниципальным служащим и военным иметь второе гражданство.