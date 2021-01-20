Главу правящей партии ФРГ обвинили в симпатии к России

Сопредседатель немецкой партии «Зеленые» Анналена Бэрбок обвинила избранного главу правящей в Германии партии Христианско-демократический союз (ХДС) Армина Лашета в симпатии к России. Об этом она сказала в интервью изданию Spiegel.

Бэрбок подчеркнула, что будущий председатель ХДС должен иметь ясную политическую позицию. По словам политика, она всегда удивлялась тому, что »Армин Лашет в очень дружелюбном тоне» говорил о России в то время, как он позиционирует себя как «великий европеец».

Сопредседатель «Зеленых» добавила, что в то время, как Германия хочет стать сильной европейской страной, ее новое правительство нуждается в четкой проевропейской внешнеполитической позиции, которая должна включать ясную позицию в отношении автократических режимов.

В 2020 году Бэрбок пыталась провести в Бундестаге ФРГ проект о запрете строительства российского газопровода «Северный поток - 2», однако его не поддержали большинство депутатов.

16 января премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет был избран новым председателем правящей в Германии партии Христианско-демократического союза (ХДС), получив 521 голос.

В сентябре 2021 года в Германии пройдут выборы в бундестаг. Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель не будет претендовать на эту должность. Избранный на съезде Христианско-демократического союза (ХДС) глава партии и будет претендовать на пост канцлера страны.