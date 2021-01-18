Россия высылает двух сотрудников посольства Нидерландов в Москве в ответ на объявление нидерландской стороной персонами нон грата в декабре прошлого года двух российских дипломатов за якобы деятельность, «несовместимую с их дипломатическим статусом». Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Отмечается, что в понедельник, 18 января, в российское внешнеполитическое ведомство был вызван временный поверенный в делах королевства в России Йоост Рейнтьес, которому заявлен решительный протест в связи с ситуацией с сотрудниками российского посольства.

В МИД отметили, что в очередной раз власти Нидерландов прибегли к выдвижению необоснованных и клеветнических обвинений. Этот шаг Амстердама был назван недружественным и провокационным.

Рейнтьесу было объявлено, что Россия, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из страны двух дипломатических сотрудников посольства Нидерландов в Москве.

Они должны будут покинуть территорию Российской Федерации в течение двух недель.

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