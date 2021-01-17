Рейтинг одобрения Трампа обновил антирекорд

Рейтинг одобрения действующего президента США Дональда Трампа снова упал до рекордно низких значений, сообщает Fox News со ссылкой на результаты исследования Pew Research Center.

По данным опроса, действия главы государства поддерживают лишь 29% респондентов. В августе 2020 года этот показатель был на 9% выше, указано в сообщении.

Кроме того, рейтинг Трампа среди сторонников Республиканской партии США также упал на 17% по сравнению с показателями августа 2020 года, на данный момент он составляет 60%.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и действующий лидер, республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков, победил Байден, однако Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.

13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампу, она будет рассмотрена сенатом.

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