Делегаты съезда партии ХДС в Германии не смогли выбрать председателя в первом туре

Делегаты съезда партии Христианско-демократический союз (ХДС) в Германии не смогли выбрать председателя в первом туре, состоится второй раунд, на котором будет отсутствовать один из кандидатов — Норберт Реттген, набравший наименьшее количество голосов. Об этом сообщает ТАСС.

За пост главы партии будут бороться премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет и экс-глава парламентской фракции Фридрих Мерц.

Ранее Мерц заявил, что высоко оценивает свои шансы стать преемником действующего канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

В сентябре 2021 года в Германии пройдут выборы в бундестаг. Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель не будет претендовать на эту должность. Избранный на съезде Христианско-демократического союза (ХДС) глава партии и будет претендовать на пост канцлера страны.

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