Пелоси назвала Трампа «угрозой для нации» и призвала к его отставке

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала действующего президента страны Дональда Трампа «угрозой для нации» и призвала к его отставке.

С таким заявлением она выступила в ходе заседания палаты по вопросу импичмента главе государства, трансляцию ведет телеканал CNBC.

«Он (Трамп) должен уйти. Он представляет собой явную и реальную опасность для нации, которую мы все любим», – подчеркнула спикер.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов.

В результате произошедшего погибли пять человек. После массовых беспорядков в Вашингтоне глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер предложил объявить импичмент Трампу в упрощенном порядке.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Импичмент Трампу прошел процедурное голосование

— Рейтинг одобрения Трампа упал до рекордно низких значений

— Демократы: Трамп не может оставаться в должности президента ни дня