Козак рассказал об итогах переговоров «нормандской четверки»

Заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак, комментируя итоги переговоров советников лидеров «нормандской четверки» по урегулированию ситуации в Донбассе, отметил, что похвастаться нечем. Об этом пишет РИА «Новости».

«Это был достаточно откровенный обмен мнениями по всем вопросам реализации минских соглашений, реализации итогов парижского саммита, прежде всего, по политической составляющей», — сказал Козак.

Он подчеркнул, что окончательных решений выработано не было.

Переговоры представителей лидеров «нормандской четверки» прошли в Берлине во вторник, 12 января.

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