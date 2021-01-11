Меркель поставила под сомнение решение Twitter заблокировать Трампа

Канцлер Германии Ангела Меркель поставила под сомнение решение социальных сетей, таких как Twitter и Facebook, заблокировать учетные записи президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg.

Как заявил представитель Меркель Штеффен Зайберт, она считает, что правила работы соцсетей должен регулировать законодательный орган.

«Канцлер считает проблематичным полное закрытие аккаунтов избранного президента», — сказал Зайберт.

Ранее социальная сеть Twitter заморозила учетную запись Трампа на постоянной основе в связи «с риском дальнейшего подстрекательства к насилию». На текущей неделе доступ к профилям Трампа на разные сроки также закрывали Facebook, Twitter, Instagram.

Причиной блокировок стали обращения президента США к протестующим, которые 6 января устроили погром в здании конгресса США.

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