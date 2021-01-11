Путин, Алиев и Пашинян начали переговоры в Кремле
Главы государств России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян проводят в Кремле переговоры по урегулированию в Нагорном Карабахе. Об этом пишет РИА «Новости».
Алиев и Пашинян прилетели в Москву утром в понедельник, 11 января.
В Армении оппозиция попыталась перекрыть дорогу в аэропорт, чтобы сорвать визит Пашиняна. Полицейские задержали одного из митингующих, но через час отпустили его.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривает передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.
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