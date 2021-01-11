Путин поздравил Жапарова с победой на выборах

Президент России Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах главы Киргизии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Примите искренние поздравления по случаю вашего избрания на пост президента ... Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-киргизских связей», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что это будет отвечать интересам народов России и Киргизии, а также укрепит стабильность и безопасность в Центральной Азии.

10 января в Киргизии прошли досрочные выборы президента и референдум по вопросу формы правления (президентская или парламентская). По данным ЦИК, после обработки 98% участков Садыр Жапаров набрал 79,19%, президентскую форму правления поддержали 80% голосовавших.

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