Пелоси назвала Трампа «служанкой Путина»
Бернст Ю.
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа «служанкой» президента России Владимира Путина, передает CBS.
Пелоси предположила, что у России есть какой-то компромат на Трампа.
«Я не знаю, что у русских есть на президента Трампа — личное, политическое, финансовое. Другого объяснения, почему президент США является до такой степени служанкой Путина, нет», — заявила она.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Пелоси сочла погром в Капитолии «подарком Путину»
— Путин не думает, что РФ станет сложнее с приходом Байдена к власти в США