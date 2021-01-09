Умер первый вице-губернатор ХМАО Бухтин

Умер первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Геннадий Бухтин. Об этом сообщила директор регионального департамента общественных и внешних связей Елена Шумакова, передает РИА «Новости».

По ее словам, Бухтин скончался утром 9 января в московской больнице от последствий, связанных с коронавирусной инфекцией, и осложнений сопутствующих заболеваний.

60-летний мужчина находился на лечении в медучреждении с середины ноября 2020 года.

Бухтин находился на посту заместителя губернатора ХМАО с 2010 года, изначально курировал в правительстве региона вопросы экологии. Позже он стал первым вице-губернатором автономного округа.