Агенты ФБР обыскали офисы и дома нескольких республиканцев в Теннесси

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) обыскали офисы и дома нескольких республиканцев в американском штате Теннесси в пятницу, 8 января. Об этом сообщает Fox News.

Обыски прошли в том числе в доме Глена Касады — бывшего спикера от Республиканской партии в Палате представителей Теннесси, а также в офисе представителя республиканцев Тодда Уорнера, у начальника штаба Кейда Котрена и у представителя штата Робин Смит.

По словам представителя прокуратуры Теннеси Дэвида Болинга, эти события не связаны с беспорядками в Капитолии в Вашингтоне.

Как уточнил спикер Палаты представителей Кэмерон Секстон, обыски являются частью продолжающегося расследования, связанного с бывшим офисом Касады. Он отправил трех служащих Палаты — временного руководителя аппарата Холта Уитта и двух помощников по законодательным вопросам Надин Корби и Кэрол Симпсон — в оплачиваемый отпуск до дальнейшего уведомления.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.

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