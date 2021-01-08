NYT: Трамп обдумывает собственное помилование

Действующий президент США Дональд Трамп в последние недели обсуждал со своим окружением собственное помилование в превентивном порядке. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Как уточняется, он собирался сделать это в последние дни своего президентского срока. По словам источников, Трамп считает, что обладает соответствующими полномочиями и спрашивал советы у своих помощников по этому поводу.

Информаторы говорят, что американский лидер уже готовится объявить о своем помиловании, при этом по какому поводу, не уточняется.

Отмечается, что до этого ни один американский президент не делал подобного, поэтому такая ситуация может создать «опасный прецедент».

В США президентское помилование работает лишь в отношении преступлений, в которых человека обвинили федеральные власти страны, а не власти штатов.

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