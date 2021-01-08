Трамп сделал первую запись в Twitter после разблокировки его аккаунта
Действующий президент США Дональд Трамп опубликовал первую запись на своей странице в Twitter после того, как его аккаунт был разблокирован спустя 12 часов.
Политик выставил видеообращение, в котором осудил беспорядки в Вашингтоне, а также заявил, что в ближайшее время решит вопрос о передаче власти избранному главе государства Джозефу Байдену.
Известно, что из-за беспорядков в американской столице Трамп также не мог оставлять записи в Facebook и Instagram, его аккаунты в Twitch и Snapchat также были заблокированы.
6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли четыре человека. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.
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