Зеленский отстранил от должности главу Конституционного суда
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного суда на два месяца. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте офиса главы государства.
«Я подписываю этот указ ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса», — приводятся слова Зеленского.
27 октября Конституционный суд Украины признал не соответствующими Конституции страны значительную часть норм закона «О предотвращении коррупции». После этого Зеленский внес в Верховную раду законопроект, предлагающий прекратить полномочия судей Конституционного суда.
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