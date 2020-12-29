Зеленский отстранил от должности главу Конституционного суда

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного суда на два месяца. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте офиса главы государства.

«Я подписываю этот указ ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса», — приводятся слова Зеленского.

27 октября Конституционный суд Украины признал не соответствующими Конституции страны значительную часть норм закона «О предотвращении коррупции». После этого Зеленский внес в Верховную раду законопроект, предлагающий прекратить полномочия судей Конституционного суда.

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