Президент Абхазии заразился коронавирусом

Президент Абхазии Аслан Бжания заразился коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

«У президента Абхазии Аслана Бжания выявлен коронавирус», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что болезнь у него протекает в легкой форме. Бжания чувствует себя хорошо, лечение проходит амбулаторно.

Глава Абхазии ушел на самоизоляцию в своей официальной резиденции в Сухуме, он продолжает работать дистанционно.

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