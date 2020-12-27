Президент Абхазии заразился коронавирусом
Катерина Медведева
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Президент Абхазии Аслан Бжания заразился коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы республики.
«У президента Абхазии Аслана Бжания выявлен коронавирус», — рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что болезнь у него протекает в легкой форме. Бжания чувствует себя хорошо, лечение проходит амбулаторно.
Глава Абхазии ушел на самоизоляцию в своей официальной резиденции в Сухуме, он продолжает работать дистанционно.
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