Трамп выступил за назначение спецпрокурора для проверки итогов выборов

Действующий президент США Дональд Трамп заявил о необходимости назначить специального прокурора для проверки хода выборов главы государства.

«Увидев массовые подтасовки на президентских выборах 2020 года, я не согласен со всеми, кто считает, что у нас нет потребности в немедленном назначении сильного, быстрого и справедливого специального прокурора», – написал глава государства на своей странице в Twitter.

Трамп назвал прошедшие выборы «самыми коррумпированными» в истории Соединенных Штатов.

14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования на выборах президента США, в соответствии с которыми Джо Байден станет новым президентом США. Демократа поддержали 306 выборщиков, а действующего главу государства Дональда Трампа — 232.

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