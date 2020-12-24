Трамп выступил за назначение спецпрокурора для проверки итогов выборов
Действующий президент США Дональд Трамп заявил о необходимости назначить специального прокурора для проверки хода выборов главы государства.
«Увидев массовые подтасовки на президентских выборах 2020 года, я не согласен со всеми, кто считает, что у нас нет потребности в немедленном назначении сильного, быстрого и справедливого специального прокурора», – написал глава государства на своей странице в Twitter.
Трамп назвал прошедшие выборы «самыми коррумпированными» в истории Соединенных Штатов.
14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования на выборах президента США, в соответствии с которыми Джо Байден станет новым президентом США. Демократа поддержали 306 выборщиков, а действующего главу государства Дональда Трампа — 232.
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