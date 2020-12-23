Зеленскому не доверяют почти 60% украинцев

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не доверяют 56% жителей страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса социологической группы «Рейтинг».

Уточняется, что Зеленский возглавил рейтинг доверия среди национальных политиков. Главе государства доверяет 41% украинцев.

Опрос также показал, что спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову доверяют 27% опрошенных, премьер-министру Денису Шмыгалю — 16% украинцев, экс-президенту Украины Петру Порошенко — 23%, бывшему премьер-министру Юлии Тимошенко — 25%, председателю политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку — 19%.

Опрос проводился среди 2 тысяч жителей Украины во всех областях с 16 по 20 декабря 2020 года.

В начале декабря «Рейтинг» проводил похожий опрос. Тогда доверие Зеленскому выразили 44% украинцев.

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