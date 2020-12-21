Путин утвердил состав Госсовета

Президент России Владимир Путин утвердил состав Государственного Совета РФ. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, Путин является председателем Госсовета.

«Утвердить прилагаемый состав Государственного Совета Российской Федерации», — указано в документе.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания, 21 декабря.

Всего в Государственный Совет во главе с Путиным вошли 104 человека. В новый состав вошли главы субъектов РФ, премьер-министр России Михаил Мишустин, руководители всех думских партий, главы Совета Федерации и Государственной думы и другие.

Председателем комиссии по госуправлению стал мэр Москвы Сергей Собянин, по координации и оценке работы органов власти — замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, по согласованию органов работы публичной власти — глава администрации президента Антон Вайно.

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