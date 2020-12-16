Меркель напомнила, что Германия заинтересована в конструктивных отношениях с РФ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия заинтересована в конструктивных отношениях с Россией, однако есть ряд спорных пунктов. Ее слова приводит РИА «Новости».

«Думаю, что с этой стороны нужно видеть, что мы желаем иметь хорошие стратегические отношения с Россией, я постоянно говорила об этом», — сказала она, выступая в бундестаге.

Меркель добавила, что необходимости «в новом старте в отношениях с Москвой» нет.

При этом она отметила, что во взаимодействии с Россией есть спорные пункты, на которые не нужно закрывать глаза. Среди таких «значительных событий» канцлер выделила инцидент с Алексеем Навальным, убийство гражданина Грузии в парке Тиргартен в Берлине и отсутствие явного прогресса по Минским соглашениям.

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