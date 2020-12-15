Лавров: отказавшиеся от встречи боснийские политики действуют «по подсказке»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отказ боснийских политиков от встречи с ним является несамостоятельным решением. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Инцидент, о котором вы упомянули, я считаю несущественным для позиции России, для развития отношения с народом Боснии и Герцеговины», — добавил Лавров.

Лавров считает, что эти политики «явно действуют по чьей-то подсказке» и выражают интересы «внешних сил».

Ранее члены президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович отказались встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым.

До этого Лавров выступил в поддержку резолюции о военном нейтралитете республики Сербской, которая входит в состав БиГ. Он также заявил, что Россия полностью поддерживает основополагающие Дейтонские принципы, которые касаются внутренней организации Боснии и Герцеговины.

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