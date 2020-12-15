Байден набрал 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом
Джо Байден получил 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента Соединенных Штатов, передает CNN.
По его данным, Байден получил уже 302 голоса, в то время как у действующего президента США Дональда Трампа 232 голоса.
Голосование выборщиков в ряде штатов еще не завершилось, однако Трамп уже не сможет опередить Байдена по числу голосов, так как всего в США 538 выборщиков.
3 ноября в США прошли президентские выборы. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. Ведущие американские СМИ объявили о победе Байдена, однако Трамп это не признает и оспаривает результаты выборов в ряде штатов.
В соответствии с двухступенчатой системой выборов президента США, 14 декабря в стране голосуют выборщики. Итоги голосования выборщиков 6 января утвердит конгресс США.
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