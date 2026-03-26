ВСУ атаковали Севастополь с воздуха

В Севастополе силы ПВО (противовоздушной обороны) отражают украинскую атаку, написал в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Уже сбита 1 воздушная цель над морем в районе мыса Херсонес», — сообщил чиновник в 00:35.

Он призвал горожан не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в укрытиях.

Примерно 15 минут назад глава города заявил о воздушной тревоге в Севастополе.

Воздушная тревога — это сигнал, предупреждающий население об угрозе воздушного нападения противника, которое может быть осуществлено разными методами: от атаки дронов до ракет. Если есть угроза мирному населению, то людей ставят в известность.

При воздушной опасности перед тем, как покинуть помещение нужно отключить газ, электричество и воду. Кроме того, необходимо взять документы, медикаменты, вещи первой необходимости, воду, еду, телефон и отправиться в убежище. Если такой возможности нет, следует спуститься в подвал, в метро, на подземную парковку, на цокольный этаж. Если в семье есть дети или домашние питомцы, нужно взять и для них предметы первой необходимости.

Ранее в Москве при налете БПЛА пострадал человек.