Путин признался, что иногда при просмотре телевизора его «берет оторопь»

Президент России Владимир Путин признался, что редко смотрит телевизор, передает РИА «Новости».

«Я редко смотрю, честно говоря, телевизор... но иногда, если попадается, оторопь берет», — сказал глава государства.

Он выразил надежду, что постепенно в России будет подниматься уровень телевизионного контента и в будущем он будет «не шокировать наших людей и корежить их сознание, а наоборот, укреплять».

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