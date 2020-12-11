Путин признался, что иногда при просмотре телевизора его «берет оторопь»
Бернст Ю.
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Президент России Владимир Путин признался, что редко смотрит телевизор, передает РИА «Новости».
«Я редко смотрю, честно говоря, телевизор... но иногда, если попадается, оторопь берет», — сказал глава государства.
Он выразил надежду, что постепенно в России будет подниматься уровень телевизионного контента и в будущем он будет «не шокировать наших людей и корежить их сознание, а наоборот, укреплять».
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